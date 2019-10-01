Рыбки из пруда на набережной будут зимовать на рынке

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-01T15:49:47+03:00

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Многие волгоградцы радовались, когда на Центральной набережной появился декоративный пруд, а в нем - золотые рыбки. Но искусственный прудик небольшой, его глубина меньше метра. В мороз он промерзнет насквозь. Поэтому сам пруд готовят к консервации на зиму, а рыбок переселят на Центральный рынок. Там за ними будут ухаживать до весны, а после японские карпы кои снова вернутся в свой дом на набережной.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, специалисты уже приступили к консервации декоративного пруда на верхней террасе. Из него выпустят воду, оборудование и камни почистят. А его золотых обитателей тем временем переместили в бассейн в обогреваемом помещении на Центральном рынке. Там карпам кои обеспечат необходимый уход. Обратно в открытый водоем рыбок переселят, когда вода в пруду прогреется весной до 10-15 градусов.

Напомним, обновленную набережную после ремонта торжественно открыли 18 мая 2019 года. Тогда в пруд и поселили три десятка мальков, которые выросли в пруду в сквере Саши Филиппова. Позже рыбок стало больше и разных видов.

Рыбок уже пересеили в новое жилище. Фото: мэрия

Кстати, пруд в сквере Саши Филиппова глубже – около двух метров. Поэтому его обитатели будут зимовать в водоеме. Сотрудники парка будут бурить лунки, чтобы у рыбок был доступ кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU