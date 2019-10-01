Четыре новых фонтана построят на набережной Волгограда

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-01T14:35:05+03:00

Подрядчик уже заложил основания для двух из них

Изменить размер текста: A A

Вскоре на Центральной набережной Волгограда появятся сразу четыре новых фонтана. Построят их на нижней террасе. Два из них уже в работе. Первыми радовать волгоградцев будут фонтаны рядом с центральной лестницей и неподалеку от строящегося в районе спуска с улицы Комсомольской амфитеатра. На сегодняшний день подрядчик уже подготовил бетонные основания и приступил к армированию каркасов чаш.

Пенный фонтан с декоративной светодиодной подсветкой появится в парадной части набережной - слева от лестницы, если смотреть на Волгу. Традиционная круглая чаша будет диаметром 10 метров.

А у амфитеатра начали строить фонтанный каскад размером 27х5,7 метра. Композиция будет состоять из семи бассейнов, по которым будут спускаться к Волге подсвеченные водопады и пенные столбы. Облицуют чаши серым гранитом. Власти надеются, что этот фонтан станет новой визиткой города.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, также в этом году начнут строить фонтан «Арка». Это будет две больших чаши размером 25х9 метров, разделенные пешеходным мостиком шириной 4,5 метра с водяной аркой. Появится он в западной части парка на набережной.

Еще один классический фонтан диаметром 18,2 метра построят рядом с амфитеатром. Его облицуют серым и розовым гранитом. Он также будет светиться и переливаться. А струи воды будут бить на шесть метров в высоту.

Также проектом обновления набережной предусмотрен ремонт четырех малых фонтанов у речпорта и еще одного - у кафе. В итоге фонтаны на набережной должны занять более полутора тысяч квадратных метров. Напомним, на верхней террасе уже обновили «Искусство», сделали декоративный пруд и сухой фонтан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/661886" frameborder="0"></iframe> Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU