Развлечения с «Базарной площади» переместят в закрытый корпус Центрального рынка

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-01T13:46:16+03:00

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За лето внутренний дворик Центрального рынка очень полюбился волгоградцам. Вечерами на фуд-маркете собиралось столько молодежи, что негде было присесть, а заказ в кафе приходилось ждать больше получаса. Уютная атмосфера и живые концерты сделали некогда пустовавший двор рынка самым оживленным местом в центре. Вот только в холодное время года на улице не посидишь. Даже горячий чай и танцы согреют ненадолго. Администрация Центрального рынка решила перенести развлечения с «Базарной площади» в один из закрытых корпусов, чтобы не растерять посетителей. В помещении фудмаркет будет работать круглый год.

Внутри также расположатся кафе со столиками и скамейками, живые деревья в вазонах, магазинчики сувениров. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, зал дизайнеры оформят как участок улицы. Так что это будет очень напоминать Базарную площадь, только там будет тепло. Облицовку стен имитируют под кирпичную кладку, а пол мостят тротуарной плиткой.

На летнем фудкорте зимой не посидишь.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новое пространство будет примыкать к мясному корпусу. Хотя волгоградцы до сих пор с ностальгией вспоминают времена, когда Центральный рынок был не общественным пространством, а самым настоящим базаром, с богатыми рыбными, мясными, молочными и овощными рядами.

ИСТОЧНИК KP.RU