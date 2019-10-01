В Волжском будут судить мошенника, который обманул 13 стариков

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-01T12:10:25+03:00

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Телефонные мошенники продолжают атаковать своими звонками стариков: они предлагают компенсировать стоимость лекарств, сообщить номер карты или предлагают помощь в освобождении совершившего преступление родственника. Именно последний способ выбрал 30-летний мужчина, когда решил подзаработать на доверчивых гражданах.

Он договорился вместе со знакомым, который находился за границей, что тот будет звонить старикам. Он представлялся следователем, который может освободить детей пенсионеров от наказания. Пенсионеры верили и передавали деньги обвиняемому, который сразу же после звонка приезжал к ним. Таким образом, обманутыми оказались 13 человек. Преступники собрали с них более 500 тысяч рублей.

Максимальное наказание - пять лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.

- Сообщника также будут судить, материалы по его делу выделили в отдельное производство ,по нему расследование продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU