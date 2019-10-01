Волгоградка за четыре года украла из кассы взаимопомощи 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-01T11:17:41+03:00

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Волгоградский областной суд оставил в силе приговор 45-летней Светлане Филипской. Женщину осудили за присвоение чужого имущества.

В 2012 году дама пришла работать в КПК «Кассу взаимопомощи». Она стала представителем директора. По сути, решала все самые важные вопросы. Организация принимала на «хранение» деньги под проценты и под проценты выдавал кредиты. И последняя услуга пользовалась большой популярностью. Женщина решила этим воспользоваться. Она на основе документов людей, которым до этого отказала в выдаче займа, все-таки оформляла кредитный договор. А затем присваивала деньги себе. За четыре года волгоградка умудрилась оформить 192 фиктивных соглашения. Всего похитила 8 миллионов 473 тысяч рублей.

Чтобы у остальных членов КПК не возникло вопросов, она иногда кидала небольшие суммы (тысяч по 7-10) в счет погашения долга. Но вопросы все-таки появились. Женщиной занялись правоохранительные органы.

Как она объяснила следователям, деньги она тратила на детей: старшего совершеннолетнего ребенка и младшего. Дама была в разводе и бывший муж не особо помогал с воспитанием.

- Краснослободский суд приговорил даму к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Светлана Филипская пыталась оспорить решение, но областная инстанция оставила его в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU