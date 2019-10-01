Уважаемые родители, бабушки и дедушки!

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-01T11:08:03+03:00

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Для этого проводятся занятия с опережением - то есть "впереди бегущей темы". Как гласит русская народная мудрость "Повторенье - мать ученья". РЕПЕТИТОР: Математика- 1- 8 классы Не умеет решать задачи? Я научу! Решения задач требуют проявлять сообразительность и умение логически мыслить. Нужно также использовать знания из арифметики, алгебры и геометрии Русский язык- 1-6 классы Если у ребенка трудности с фонетическим, морфологическим разбором слова и синтаксическим разбором предложений? Я помогу! Подготовка к школе - чтение - счёт - подготовка руки к письму Выезд репетитора к вам домой:

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