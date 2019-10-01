Астраханец может сесть за 12 лет за то, что пьяным угробил друга в аварии

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-01T10:01:43+03:00

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Жуткая авария произошла вечером 19 августа. Несмотря на то, что это был понедельник 56-летний мужчина вместе с 50-летним другом изрядно набрались в одном из кафе. Вариант оставить машину и возвращаться на такси они даже не рассматривали. Астраханец сел за руль в очень пьяном состоянии. На своем «Рено Логане» он мчался по трассе Волгоград-Астрахань. Но не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась в кювет. Авто «приземлилось» на крышу. Приятель погиб сразу же на месте еще до приезда «скорой». Водитель получил многочисленные травмы: ЧМТ, перелом голени, тупую травму живота. Также он обжегся горячей деталью из-под капота. Медики отвезли мужчину в больницу, где ему пришлось провести несколько недель.

От аварии водитель астраханец почти оправился.

- Ему предстоит ответить за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и угробил товарища. Ему грозит 12 лет колонии и лишение прав на три года. Уголовное дело передали в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU