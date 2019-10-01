Два астраханца заработали полтора миллиона на обещании военным продвижения по службе

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-01T09:42:39+03:00

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Мошенники всегда чувствуют «горячую» тему. Именно поэтому двое друзей, жителей Ахтубинского района, решили заработать на военных, а именно на их желании продвинуться по службе ,а значит, получать от государства побольше. Приятели, 40-летний мужчина и 63-летний пенсионер, к армии никакого отношения не имели, зато умели пускать пыль в глаза. Поэтому они пустили по городу слух, что могут помочь получить новые звезды на погоны или новое теплое местечко. И люди им верили: офицеры отдавали сотни тысяч рублей. Но желанного так и не получали. Кто-то предпочитал не афишировать, что их обманули, кто-то шел в контрразведку. Делом занимались, в том числе, следовали УФСБ. Они выяснили, что аферисты обманули девятерых человек и получили один миллион 400 тысяч рублей.

- Уголовное дело передали в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU