В Волжском из-за невнимательного водителя три машины сложились «паравозиком»
Авария в Волжском на улице 40-летия Победы произошла утром, когда все торопятся на работу. 71-летний пенсионер на красной «Тойоте Королле» мчался в сторону Мира. Он не выдержал дистанцию на первой полосе и врезался в стоящий минивэн «Хендай». От удара иномарку отбросило на припаркованный у дороги грузовик.
В результате аварии пострадал только водитель легковушки. Дедушку отвезли на «скорой» в больницу.
В Центральном районе 30 сентября еще один пенсионер устроил аварию на проспекте Жукова. 69-летний мужчина на «Хендае» не уступил дорогу встречному авто «Рено», за рулем которого был 40-летний волгоградец.
Медицинская помощь потребовалась 32-летней пассажирке «Рено». Ее на «скорой» отвезли с травмами в больницу.
- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварий, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU