В Волжском из-за невнимательного водителя три машины сложились «паравозиком»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-01T09:00:20+03:00

Один из водителей попал в больницу

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Авария в Волжском на улице 40-летия Победы произошла утром, когда все торопятся на работу. 71-летний пенсионер на красной «Тойоте Королле» мчался в сторону Мира. Он не выдержал дистанцию на первой полосе и врезался в стоящий минивэн «Хендай». От удара иномарку отбросило на припаркованный у дороги грузовик.

В результате аварии пострадал только водитель легковушки. Дедушку отвезли на «скорой» в больницу.

В Центральном районе 30 сентября еще один пенсионер устроил аварию на проспекте Жукова. 69-летний мужчина на «Хендае» не уступил дорогу встречному авто «Рено», за рулем которого был 40-летний волгоградец.

Медицинская помощь потребовалась 32-летней пассажирке «Рено». Ее на «скорой» отвезли с травмами в больницу.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварий, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU