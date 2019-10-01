Можно ли заболеть после привики от гриппа

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-01T09:40:51+03:00

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В Волгоградской области полным ходом идет прививочная кампания. Уже на данный момент укол от опасного вируса получили 18 процентов волгоградцев. В основном это льготные категории, которым вакцина положена бесплатно. Например, прививку поставили 90 процентам медиков, 70 процентам педагогов, 42 процентам транспортников, коммунальщиков, 50 процентам фермерских работников. Также вакцинацию начали детям, беременным, студентам, пенсионерам, призывникам. Всего в этом году в Волгоградской области должны привить 50 процентов населения.

В основном федеральный бюджет закупает в этом году Совингрипп, который формирует иммунитет сразу на несколько штаммов вируса. Так же многие работодатели самостоятельно приобретают вакцины, чтобы создать на предприятии так называемый «коллективный» иммунитет.

Как заверяют специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области, после вакцинации может подниматься температура в месте прививки – в районе 37 градусов. Но заболеть гриппом от вакцины невозможно. Кстати, прививка не дает 100 процентной гарантии, что вы не подцепите грипп во время эпидемии. Такое возможно, но течение болезни будет гораздо мягче и без осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU