В центре Волгограда на пожаре погибли двое мужчин

30 Сент. 21:53 2019-09-30T21:55:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Первыми запах дыма почувствовали соседи. Они и позвонили около 8 часов вечера 30 сентября на пульт дежурного МЧС. Пожарные, которые были в одном из домов по улице Донецкой через несколько минут, первым делом эвакуировали жильцов многоэтажки. С помощью специнструментов вскрыли дверь квартиры, откуда валил дым. Внутри они увидели тела двух мужчин. Один из них оказался 46-летним хозяином квартиры, второй – его приятелем. Реанимировать волгоградцев было уже поздно. Врачи «скорой» констатировали смерть.

Пожарные инспекторы выяснили, что источник возгорания находился в районе дивана в жилой комнате. Скорее всего, мужчины курили и оставили непотушенной сигарету или не заметили, что она еще тлела. Точнее смогут сказать специалисты пожарной лаборатории.

- На месте ЧП до сих пор работают следователи. Они выясняют все обстоятельства происшествия. После проверки они примут решения, есть ли криминальный след в данном пожаре, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Пожар начался от дивана. Фото: СУ СК по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU