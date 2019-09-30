2019-09-30T21:55:58+03:00
Происшествия

В центре Волгограда на пожаре погибли двое мужчин

Жильцов многоэтажки эвакуировали на время ЧП
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчины погибли в квартире еще до приезда "скорой" и пожарных.Мужчины погибли в квартире еще до приезда "скорой" и пожарных.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Первыми запах дыма почувствовали соседи. Они и позвонили около 8 часов вечера 30 сентября на пульт дежурного МЧС. Пожарные, которые были в одном из домов по улице Донецкой через несколько минут, первым делом эвакуировали жильцов многоэтажки. С помощью специнструментов вскрыли дверь квартиры, откуда валил дым. Внутри они увидели тела двух мужчин. Один из них оказался 46-летним хозяином квартиры, второй – его приятелем. Реанимировать волгоградцев было уже поздно. Врачи «скорой» констатировали смерть.

Пожарные инспекторы выяснили, что источник возгорания находился в районе дивана в жилой комнате. Скорее всего, мужчины курили и оставили непотушенной сигарету или не заметили, что она еще тлела. Точнее смогут сказать специалисты пожарной лаборатории.

- На месте ЧП до сих пор работают следователи. Они выясняют все обстоятельства происшествия. После проверки они примут решения, есть ли криминальный след в данном пожаре, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Пожар начался от дивана. Фото: СУ СК по Волгоградской области

Пожар начался от дивана. Фото: СУ СК по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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