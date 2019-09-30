Соучредителя «Емкора» все-таки посадили на шесть лет в тюрьму

30 Сент. 21:01 2019-09-30T21:01:52+03:00

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У компании «Емкор» весьма грустное прошлое. УК умудрилась настроить против себя тысячи людей. И причина: коммунальная плата уходила в неизвестном направлении. Точнее, известном – это выяснили следователи, а когда узнали, задержали учредителя компании Сергея Емельяненко. Сотрудники следственной части МВд по Волгоградской области выяснили, что с октября по ноябрь 2015 года мужчина брал из кассы управляющей компании деньги. За два месяца он умудрился обескровить фирму на три миллиона 650 тысяч рублей. Их он потратил на свои удовольствия и потребности. Средства он обещал вернуть, и уверял в этом бухгалтеров, но так это и не сделал.

Свою вину Емельяненко признал. Краснооктябрьский районный суд приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима. Но бизнесмен с решением не согласился, а обжаловал его в областном суде.

- Волгоградский областной суд оставил приговор в силе. Так что ближайшие годы мужчина проведет за колючей проволокой, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU