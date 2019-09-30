2019-09-30T18:42:29+03:00
Экономика

Альфа-Банк вошел в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов

С 1 октября 2019 года Альфа-Банк улучшает условия по ипотечным кредитам
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Теперь клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,49%. Ставка на кредиты на первичном рынке снижена на 0,8.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

АО "Альфа-Банк" уверенно закрепил свои позиции в десятке крупнейших игроков и вошел в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 90% и на 1 сентября 2019 года составил более 67 млрд руб. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки пот итогам июля достигла 3,05%

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

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