2019-09-30T16:28:26+03:00
Происшествия

Волгоградец устроил стрельбу из ружья в станице под Михайловкой

Поводом стал словесный конфликт с прохожим
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина может сесть на пять лет.Мужчина может сесть на пять лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Видимо, очень скучно живется некоторым жителям Волгоградской области раз самый незначительный повод может стать поводом для стрельбы. В полицию обратился 21-летний парень из станицы Арчединская Михайловского района. Он рассказал, что столкнулся с неадекватным мужчиной. Он шел по улице, когда к нему пристал 30-летний пьяный прохожий. Завязалась словесная перепалка. Но закончилась она совершенно неожиданно. Один из спорщиков достал охотничье ружье и стал стрелять в сторону прохожего. К счастью, никто из многочисленны очевидцев ЧП не пострадал.

Полицейские выяснили, что волгоградец с ружьем, уроженец среднеазиатской республики. Живет он в Серафимовическом районе, а под Михайловку приехал по делам. До этого уже отсидел срок за грабеж. Он признался, что не сдержался и открыл огонь. Ружье, по его словам, он наше в одном из лесов под родным городом – просто валялось на земле, а он его подобрал.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Так же ему предстоит ответить за оружие без документов и разрешений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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