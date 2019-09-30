Волгоградка выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-30T16:12:12+03:00

Знатокам вопрос волгоградки оказался не по зубам. Фото: кадр из передачи "Что? Где? Когда?"

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В это воскресенье прошла первая игра нового сезона «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Команда Константина Рудера и его пять знатоков боролись за прохождение в следующий тур. Вопросы ребятам выдались не самые сложные. Но в итоге счет сложился 4:6 в пользу телезрителей. Одно из провальных для игроков заданий подкинул Дарья Шашкова из Волгограда. Ее вопрос выбрали из сотен других. Касался он произведений искусства. Знатокам предстояло понять по какому принципу объединены три представленных им картины и какая скрывается за кулисами.

В итоге знаток Илья Боженов предположил, что это произведение с дьяком в «главной роли», видимо подразумевая картину Перова «Сельский крестный ход на Пасхе». Но ответ оказался неверным. Волгоградка собрала картины, на которых были исчезнувшие профессии: водовоз, коробейник и фонарщик, а на четвертом полотне оказались «Бурлаки на Волге» Репина

Девушка из Волгограда получила 90 тысяч рублей за то, что выиграла у команды знатоков.

ИСТОЧНИК KP.RU