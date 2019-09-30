2019-09-30T15:31:12+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейский составил фиктивную справку о ДТП за поход в кафе и поездку на турбазу

Мужчине грозит реальный срок за служебный подлог
Екатерина МАЛИНИНА
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Полицейский взял взятку походом в кафе.Полицейский взял взятку походом в кафе.
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Подставные аварии устраивают во всех уголках страны. Это выгодный бизнес, когда страховые компании платят миллионы рублей за фиктивные аварии.

В Астраханской области разыграли целый спектакль, чтобы получить деньги с одной из фирм. Четверо друзей в июне 2019года приехали на двух машинах на дорогу «Камызяк-Тузуклей» и расставили машины, как будто те столкнулись. Затем вызвали знакомого сотрудника ГИБДД, который оформил ДТП по-настоящему. После этого подложные документы ушли в страховую компанию, которая выплатила 190тысяч рублей компенсации.

Служба собственной безопасности компании выявила нестыковки. Так вышли не только на автоподставщиков, но и на полицейского. Оказалось, что мужчина согласился на подлог за оплату счета в кафе и поездку на турбазу – недорого взял.

- Сейчас силовику грозит реальный срок за служебный подлог, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

- В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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