Мошенник обманул волгоградских фермеров на 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-30T14:25:09+03:00

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Мошенники обманывают не только доверчивых пенсионеров и домохозяек. Проворачивают они свои схемы в отношении вполне успешных деловых людей. В Михайловке будут судить мужчину, который обманул фермеров на 25 миллионов рублей

39-летнйи житель Михайловки разместил в интернете объявления о продаже пшеницы, проса, семян подсолнечника. Цену предлагал на порядок ниже, чем конкуренты. Это и привлекло многочисленных фермеров.

Затем он покупал небольшие партии продукции и перепродавал их аграриям в качестве задатка. После чего требовал от них полной оплаты. Когда сумма за товар поступала на счет, он снимал деньги и исчезал в неизвестном направлении. Всего волгоградец умудрился обдурить бизнесменов на 25 миллионов рублей.

Свою вину мошенник полностью признал. Следователи ГСУ МВД по Волгоградской области выяснили все обстоятельства преступления.

- Прокуратура направила уголовное дело в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU