Мошенник обманул волгоградских фермеров на 25 миллионов рублей
Мошенники обманывают не только доверчивых пенсионеров и домохозяек. Проворачивают они свои схемы в отношении вполне успешных деловых людей. В Михайловке будут судить мужчину, который обманул фермеров на 25 миллионов рублей
39-летнйи житель Михайловки разместил в интернете объявления о продаже пшеницы, проса, семян подсолнечника. Цену предлагал на порядок ниже, чем конкуренты. Это и привлекло многочисленных фермеров.
Затем он покупал небольшие партии продукции и перепродавал их аграриям в качестве задатка. После чего требовал от них полной оплаты. Когда сумма за товар поступала на счет, он снимал деньги и исчезал в неизвестном направлении. Всего волгоградец умудрился обдурить бизнесменов на 25 миллионов рублей.
Свою вину мошенник полностью признал. Следователи ГСУ МВД по Волгоградской области выяснили все обстоятельства преступления.
- Прокуратура направила уголовное дело в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU