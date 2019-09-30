На набережной сделают мост через Нулевую Продольную

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-30T13:39:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде продолжается масштабная реконструкция набережной. Рабочие приступили к возведению пешеходного моста через Нулевую продольную.

Он нужен в первую очередь для того, чтобы сделать переход к амфитеатру, который строят на набережной, более безопасным. 80 метров моста шириной 18 метров будут идти от створа улиц Порт Саида и Ковентри к новому зрительному залу под открытым небом.

Кстати, с моста можно будет смотреть представления, которые будут давать на новой сцене. Он станет частью единой композиции.

Сейчас рабочие начали бурить грунт на глубину 20 метров, чтобы установить 20 железобетонных опор.

Кстати, амфитеатр будет настоящим украшением волгоградской набережной. Власти обещают вокруг 16 гектаров парковой территории, 10 тысяч деревьев, также сирень гортензию, спирею, бузину и боярышник. Будут в зеленой зоне липы, клены, черемуха, рябина, казильник, пузыреплодник. Также оборудуют спортивные, игровые, прогулочные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU