Двое астраханцев погибли из-за заслонки дымохода печи
Как только начинается похолодание, сводки изобилуют ЧП, связанными с отоплением. Где-то сгорел дом из-за старого «козла», где-то не выдержала проводка, а где-то угорели люди. В Астраханской области следователи проводят проверку гибели двух мужчин.
Тела 90-летнего дедушки и его 50-летнего сына нашел их сосед: житель села Заволжское Ахтубинского района пришел в гости к другу. Заслонка печки, в которой тлели дрова, была закрыта. Мужчина вызвал полицейских и «скорую». Но медики лишь констатировали смерть.
Скорее всего, отец с сыном растопили печку и забыли подготовить ее к работе.
- Основная версия гибели мужчины – отравление угарным газом. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU