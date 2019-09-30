Двое астраханцев погибли из-за заслонки дымохода печи

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-30T12:39:05+03:00

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Как только начинается похолодание, сводки изобилуют ЧП, связанными с отоплением. Где-то сгорел дом из-за старого «козла», где-то не выдержала проводка, а где-то угорели люди. В Астраханской области следователи проводят проверку гибели двух мужчин.

Тела 90-летнего дедушки и его 50-летнего сына нашел их сосед: житель села Заволжское Ахтубинского района пришел в гости к другу. Заслонка печки, в которой тлели дрова, была закрыта. Мужчина вызвал полицейских и «скорую». Но медики лишь констатировали смерть.

Скорее всего, отец с сыном растопили печку и забыли подготовить ее к работе.

- Основная версия гибели мужчины – отравление угарным газом. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU