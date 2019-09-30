2019-09-30T12:39:05+03:00
Происшествия

Двое астраханцев погибли из-за заслонки дымохода печи

Следователи проводят проверку гибели 90-летнего мужчины и его сына
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчины отравились угарным газом.Мужчины отравились угарным газом.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Как только начинается похолодание, сводки изобилуют ЧП, связанными с отоплением. Где-то сгорел дом из-за старого «козла», где-то не выдержала проводка, а где-то угорели люди. В Астраханской области следователи проводят проверку гибели двух мужчин.

Тела 90-летнего дедушки и его 50-летнего сына нашел их сосед: житель села Заволжское Ахтубинского района пришел в гости к другу. Заслонка печки, в которой тлели дрова, была закрыта. Мужчина вызвал полицейских и «скорую». Но медики лишь констатировали смерть.

Скорее всего, отец с сыном растопили печку и забыли подготовить ее к работе.

- Основная версия гибели мужчины – отравление угарным газом. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец устроил стрельбу из ружья в станице под Михайловкой
Волгоградка выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей
В Астрахани полицейский составил фиктивную справку о ДТП за поход в кафе и поездку на турбазу
Мошенник обманул волгоградских фермеров на 25 миллионов рублей
На набережной сделают мост через Нулевую Продольную
Под Волгоградом в гараже нашли тела пенсионера и его зятя
Михаил Струк будет руководить единороссами в Волгоградской областной Думе
Дагестанец представлялся представителем ВАЗа и обманывал астраханцев
В Волгограде горячая линия по цифровому телевидению будет работать в новом режиме
Москвич на «Ладе» улетел в кювет после встречи с волгоградцем на Datsun
Волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» в первом тайме: счет - 4:3
Астраханский полуволк переехал жить в московский «Чертог»
В Волжском маршрутчик врезался в «Фольксваген»: двое в больнице
Рабочая неделя в Волгограде начнется с тепла
Волгоградские волонтеры спасли собаку, которую пытались застрелить и зарезать
В Волгограде за неделю на свет появились две «королевские двойни»