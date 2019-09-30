2019-09-30T12:14:54+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в гараже нашли тела пенсионера и его зятя

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство
Екатерина МАЛИНИНА
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Уголовное дело возбудили по статье "убийство".Уголовное дело возбудили по статье "убийство".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В гараж деда утром 29 сентября пришел внук. Мужчина забеспокоился, что родственник не выходит на связь, поэтому решил его поискать там. Волгоградец увидел жуткую картину: в гараже лежали два тела с огнестрельными ранениями. 77-летнего мужчины и его бывшего 52-летнего зятя.

Как выяснили следователи, которые приехали на место ЧП, между родственниками давно пробежала черная кошка. Бывший родственник даже после развода с дочерью продолжал распространять о ней нелицеприятные слухи. В гараже мужчины собрались, чтобы поговорить. Разгорелась ссора, во время которой пенсионер выстрелил из ружья в экс-супруга дочери. Тот погиб на месте. Когда мужчина понял, что натворил, еще раз взял в руки ружье. Родным он оставил предсмертную записку.

- Сейчас следственный отдел по Светлоярскому району возбудил уголовное дело по статье убийство. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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