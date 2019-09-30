Михаил Струк будет руководить единороссами в Волгоградской областной Думе

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-30T11:19:04+03:00

Михаил Струк опытный депутат, но в качестве руководителя фракции в Облдуме будет работать впервые. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Его выбрали председателем ЕР в парламенте на партийной конференции

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28 сентября в Волгограде прошла конференция волгоградских единороссов. На ней решались вопросы, которые определят будущее волгоградского областного парламента. Ведь представителей партии власти в Облдуме большинство.

Руководить фракцией «ЕР» среди депутатов будет Михаил Струк. Кандидатур было две. Но Владимиру Ефимову предпочли агрария Струка. Зато Ефимов вместе с Наталье Семеновой стали заместителями.

Также единороссы с подачи губернатора Андрея Бочарова утвердили кандидатуру Александра Блошкина на роль председателя законодательного собрания, а Сергея Горнякова на должность сенатора от Облдумы. От исполнительной власти в Совет федераций направлен Николай Семисотов.

Кстати, губернатор на встрече с коллегами по партии предложил новую структуру Облдумы: у председателя должны быть замы - лидеры парламентских фракций. Таким образом, депутаты уйдут от полного монополизм "Единой России" в Думе. Возможно, идея Андрея Бочарова найдет поддержку у однопартийцев.

- Формируется новое смысловое значение Волгоградской областной Думы. Губернатор формирует новую политическую культуру, которая дает возможность дальнейшего развития политическим партиям и таким образом формировать программы развития и участия политических сил в реализации приоритетных проектов и программ, - пояснили в администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU