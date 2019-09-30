Дагестанец представлялся представителем ВАЗа и обманывал астраханцев

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-30T10:19:52+03:00

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Объявление о продаже новых машин напрямую с автозавода 60-летний астраханец увидел в интернете. Мужчину подкупила низкая цена. Он приехал в офис компании, где 35-летний бизнесмен рассказал, что у него есть прямой договор с ВАЗом. Поэтому и стоимость авто очень приятная. И покупатель поверил: отдал 150 тысяч рублей аванса и стал ждать, когда же приедет его новенькая «ласточка». Но машина так и не пришла. А когда пенсионер пришел в офис, то увидел, что там уже находится совсем другая фирма. Астраханец отправился в полицию писать заявление.

Еще одной жертвой этого же мошенника оказался 27-летний житель Наримановского района, который отдал 130 тысяч рублей аванса. Действовал аферист по одной схеме: размещал объявления на бесплатном сайте, снимал на пару дней офис и обманывал граждан.

В отношении жителя республики Дагестан возбудили уголовное дело за мошенничество. Его направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU