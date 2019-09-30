В Волгограде горячая линия по цифровому телевидению будет работать в новом режиме

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-30T09:32:51+03:00

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Для многих 14 октября 2019 года – важный день. В эту дату в Волгоградской области и по всей стране отключают аналоговое вещание. У всех будет цифровое телевидение. В новых телевизорах такой переход автоматический. А вот в стареньких "ящиках" младше 2013 года нужно покупать специальную приставку. Определенные категории граждан имеют право на компенсацию.

Все вопросы можно уточнить на специальной "горячей линии" 8-800-302-6622. Звонок бесплатный. Телефон, по которому вам разъяснят все нюансы перехода, теперь будет работать дольше: с 8 утра до 22 вечера. Также сокращено время ожидания ответа оператора.

В Волгоградской области работают волонтеры, которые помогают настроить телевидение ветеранам, многодетным семьям, одиноким людям. Оставить заявку можно как раз на «горячей линии».

ИСТОЧНИК KP.RU