2019-09-30T08:49:37+03:00
Происшествия

Москвич на «Ладе» улетел в кювет после встречи с волгоградцем на Datsun

Авария произошла в Быковском районе
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителей отвезли на "скорой" в больницу.Водителей отвезли на "скорой" в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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ДТП случилось на автодороге «СамараПугачевЭнгельс». 56-летний волгоградец на Datsun мчался в воскресенье вечером в сторону города Николаевска. Мужчина очень торопился, поэтому решил обогнать тихохода впереди, но не рассчитал маневр. Он не успел перестроиться обратно на свою полосу – столкнулся с автомобилем «Лада Калина». За рулем был москвич. Удар пришелся по касательной – мужчина вывернул в кювет.

В результате аварии пострадали оба водителя. очевидцы вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД. Медики после осмотра пациентов отвезли их в Быковскую районную больницу. Они проведут на больничной койке не одну неделю.

- Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Водитель-нарушитель ПДД предстоит ответить за аварию с подстрадавшими перед законом, - сообщил «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Всего за сути произошло две серьезных аварии, в которых пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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