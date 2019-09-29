2019-09-29T18:48:24+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» в первом тайме: счет - 4:3

Игра началась с обещанного прессинга со стороны сине-голубых
Юлия Данильченко
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Сине-голубые задали ритм игры.Сине-голубые задали ритм игры.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Ярко, динамично, зрелищно началась игра между волгоградским «Ротором» и хабаровским «СКА» на стадионе «Волгоград Арена» вечером 29 сентября. Матч 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 запомнится болельщикам сине-голубых надолго, ведь лишь за первые четверть часа они забили в ворота соперника сразу три мяча, чем взорвали эту игру.

Счет открыл Денис Ткачук на 11-ой минуте. На 13-ой красиво пробил Игорь Горбунов, на 15-ой пробил второй снова Ткачук. Соперник занервничал, футболисты «СКА» перешли в атаку. Уже на 22-ой минуте Адлан Кацаев провел успешную атаку, а на 35-ой волгоградец Камиль Муллин снова увеличил разрыв. Незадолго до конца тайма счет был внушительный - 4:1. Тем поразительней было продолжение: на 35-ой Кацаев подарил очко «СКА», а на 45-ой, прямо в конце первой половины игры, Владислав Брагин сказал последнее слово: итог – 4:3. Команды ушли на перерыв, взбудоражив весь стадион.

Болельщики радуются третьему подряд голу Ротора.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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