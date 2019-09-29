Астраханский полуволк переехал жить в московский «Чертог»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-29T16:29:28+03:00

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Сотрудники московской организации «Чертог волка» рассказали о судьбе новоиспеченного жителя из Астрахани – полуволка Добрюши. После долгих поисков ему подходящего дома, а затем переговоров он, наконец, переехал в столицу в собственный вольер, специально обустроенный для него и еще одного волка Оазиса.

- Добрик вовсю наслаждается расширением своих угодий. Неофобия отступила, он спокойно преодолевает калитку, - отчитались работники в соцсетях.

Напомним, еще в 2016 году хищник попал в астраханский приют «Верный друг». Тогда волонтеры и помыслить не могли, что приютили не обычную дворнягу, а гибрид чехословацкой собаки. Зоозащитники считают его волком. Не только из-за сурового вида, но и непростого характера: подопечный никого к себе не подпускал и вел себя дико. Теперь у пролуволка есть свой угол.

ИСТОЧНИК KP.RU