2019-09-29T14:21:30+03:00
Происшествия

В Волжском маршрутчик врезался в «Фольксваген»: двое в больнице

Водитель общественного транспорта попросту не увидел иномарку
Юлия Данильченко
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Два человека в больнице.Два человека в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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«Фольксваген» на обочине, перевернут и покорежен, а у «Газели» нет половины передней части. Сильное столкновение машин произошло в Волжском около шести часов вечера 28 сентября. На одной из остановок общественного транспорта по улице Гидростроителей маршрутка №6 остановилась примерно в 17:40. Пассажиры вышли, салон был пуст, а 56-летний водитель тронулся дальше.

В этот момент по трассе мчался автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем сидел 28-летний водитель. Он направлялся со стороны улицы Ватутина в сторону Октябрьской. Но маршрутка и иномарка не поделили дорогу.

- В результате ДТП водитель автомашиной «Фольксваген Поло» и его 29-летний пассажир с травмами госпитализированы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь. Инспекторы на месте происшествия установили все обстоятельства, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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