2019-09-29T11:48:12+03:00
Общество

Волгоградские волонтеры спасли собаку, которую пытались застрелить и зарезать

Годовалый пес находится на лечении
Юлия Данильченко
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Фото: приют "Дино"Фото: приют "Дино"
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Волонтеры приюта «Дино» каждый день спасают животных, которые страдают от рук живодеров. Годовалый пес по кличке Варяг едва не погиб в Советском районе Волгограда. 28 сентября местные жители позвонили зоозащитникам и слезно просило помощи: у пса ножевое ранение. Добровольцы тут же выехали на место и выяснили, как все случилось.

Оказалось, бездомный давно прибился поближе к людям, ему искали дом, кормили, пытались пристроить в Горпитомник – отказали. Но не всем нравился бродячий сосед, один из жителей попытался то ли спугнуть, то ли убить пса с помощью ножа. Волонтеры утверждают, что расправа происходила на глазах у взрослых и детей.

Варяга незамедлительно привезли в клинику, где оказали необходимую помощь, выписали лекарства.

- Проведенный рентген показал, что в собаку ранее стреляли в теле обнаружена дробь, - рассказали в приюте «Дино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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