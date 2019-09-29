В Волгограде за неделю на свет появились две «королевские двойни»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-29T10:58:38+03:00

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Сразу две семейные пары стали счастливыми родителями необычных малышей: 27 и 28 сентября в Перинатальном центре №2 в Волгограде на свет появились две «королевские двойни». Об этом сотрудники медицинского учреждения поделились в своих социальных сетях.

В пятницу врачи центра приняли роды у четырнадцати волгоградок. Десять из них стали мамочками мальчиков, трое – девочек. А одна – и мальчика, и девочки, той самой «королевской двойни», довольно редкого явления. На следующий день, в субботу, одна из жительниц Волгоградской области также родила мальчика и девочку. Всего в тот день на свет появились десять малышей – восемь мальчиков и две девочки.

Еще одна радостная статистика об уровне рождаемости в регионе: с 20 по 26 сентября из Перинатального центра №2 выписали 80 мам и 81 малыша, среди которых также была двойня.

ИСТОЧНИК KP.RU