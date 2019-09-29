2019-09-29T13:03:35+03:00
Спорт

«Больше прессинга»: волгоградский «Ротор» готовится к матчу с командой «СКА»

Футболисты рассказали о своем настрое и нюансах в подготовке
Юлия Данильченко
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Фото: ФК РоторФото: ФК Ротор
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29 сентября в 18:00 по местному времени на стадионе «Волгоград Арена» стартует матч 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020. На поле встретятся волгоградский «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Это серьезная игра, требующая от сине-голубых больших усилий, ведь фанаты ждут только победы, а противник очень сильный. Поэтому готовятся к поединку по-особенному.

- Раньше мы наигрывали позиционную оборону, а теперь больше прессинга - мы пытаемся накрывать соперника на чужой половине поле, чтобы быстрее проводить атаки и находиться ближе к воротам соперника, чтобы чаще забивать. Это отразилось на всех позициях — теперь мы все идём в прессинг и не стоим, не ждём атак соперника., - рассказал футболист Максим Ненахов, отмечая, что матч для него принципиальный, ведь он сам раньше играл за ФК «СКА».

В прошлом первенстве сине-голубые дважды сыграли с футболистами из Хабаровска. Один раз вничью 2:2, а второй «Ротор» уверенно победил на поле противника, забив один гол. Сейчас команды соседствуют в турнирной таблице: «Ротор» обходит «СКА» всего на одно очко, укрепившись на третьей строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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