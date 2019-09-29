Лихач на «ВАЗе» протаранил «Рено»: волгоградка с 5-летней дочкой в больнице

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-29T10:12:05+03:00

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Всего 28 сентября в Волгоградской области случилось пять аварий, в которых 11 человек получили травмы, еще один погиб. В больницу с травмами угодили пятеро детей, самой маленькой всего пять лет. В тот день около часа дня девочка вместе с 30-летней мамой ехала в Ворошиловском районе Волгограда. За рулем «ВАЗа» находился 60-летний мужчина. Он и совершил ошибку.

- Двигаясь по улице Академическая в сторону Социалистической, на пересечении с Козловской около дома № 16 не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан» под управлением 47-летнего водителя, который двигался по Козловской в сторону Огарева, - рассказали подробности КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге маму с дочкой госпитализировали в ближайшую больницу, где им оказали необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU