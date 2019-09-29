На Волжской ГЭС устанавливают перильные ограждения

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-29T09:58:23+03:00

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Работы на Волжской ГЭС идут полным ходом с 2018 года. Результаты поэтапного капитального ремонта автодорожного комплекса уже видно: в настоящий момент рабочие завершают установку перильного ограждения. На первом участке реконструкции появились карнизные блоки и металлические стойки. Параллельно наносят гидроизоляция, которая охватывает немалую площадь по длине почти 340 метров. Она коснется не только полотна, но и тротуаров.

- После чего здесь приступят к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также работы по ремонту внутренних конструкций и бетонированию барьерного ограждения продолжаются на втором участке, который удалось внести в план реконструкции благодаря эффективности закупочных процедур и полученной экономии, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Напомним, ремонт ГЭС начался в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы много, ведь никто капитально не обновлял объект с 1961 года, то есть с момента строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU