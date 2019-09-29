Под Волгоградом в лобовом столкновении двух «ВАЗов» погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-29T09:26:33+03:00

Еще пять человек, из них четверо детей, в больнице

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Крупная авария произошла около девяти часов вечера 28 сентября в Калачевском районе Волгоградской области. Столкнулись два «ВАЗа». Уже установлено, что виновником ДТП стал 21-летний водитель «десятки». Именно он ехал по трассе «Октябрьский-Шебалино» в сторону поселка Волгодонский и на третьем километре решил выехать на полосу встречного движения. Маневр оказался роковым.

Ехавший на «пятнадцатой» 32-летний водитель не успел никак отреагировать, легковушки столкнулись лоб в лоб. В итоге мужчина скончался на месте происшествия, не обошлось без пострадавших.

- В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три 14-летние девушки-пассажирки автомашины «ВАЗ 21102», водитель автомашины «ВАЗ 21102» и его 17-летний пассажир, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

По факту аварии проводится проверка, инспекторы устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU