2019-09-29T09:26:33+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в лобовом столкновении двух «ВАЗов» погиб водитель

Еще пять человек, из них четверо детей, в больнице
Юлия Данильченко
Поделиться:
Молодой водитель выехал ан полосу встречного движения, чем спровоцировал ДТП.Молодой водитель выехал ан полосу встречного движения, чем спровоцировал ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла около девяти часов вечера 28 сентября в Калачевском районе Волгоградской области. Столкнулись два «ВАЗа». Уже установлено, что виновником ДТП стал 21-летний водитель «десятки». Именно он ехал по трассе «Октябрьский-Шебалино» в сторону поселка Волгодонский и на третьем километре решил выехать на полосу встречного движения. Маневр оказался роковым.

Ехавший на «пятнадцатой» 32-летний водитель не успел никак отреагировать, легковушки столкнулись лоб в лоб. В итоге мужчина скончался на месте происшествия, не обошлось без пострадавших.

- В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три 14-летние девушки-пассажирки автомашины «ВАЗ 21102», водитель автомашины «ВАЗ 21102» и его 17-летний пассажир, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

По факту аварии проводится проверка, инспекторы устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочая неделя в Волгограде начнется с тепла
Волгоградские волонтеры спасли собаку, которую пытались застрелить и зарезать
В Волгограде за неделю на свет появились две «королевские двойни»
«Больше прессинга»: волгоградский «Ротор» готовится к матчу с командой «СКА»
Лихач на «ВАЗе» протаранил «Рено»: волгоградка с 5-летней дочкой в больнице
На Волжской ГЭС устанавливают перильные ограждения
Педагог из Волгограда стала лауреатом конкурса Учитель года -2019
В Волгограде 370 контрактников получили 2,2 миллиарда на новое жилье
«Проснулись от грохота»: в доме на улице Олимпийской в Волгограде опять рухнула стена
Остановилось сердце за рулем: под Волгоградом разбился пенсионер
Вторым сенатором от Волгоградской области в Совфеде станет Сергей Горняков
В Астрахани психбольной зарезал отца и бабушку
На севере Волгограда завелись серийные грабители цветочных киосков
Новым председателем Волгоградской облдумы станет Александр Блошкин
Розыск: в Волгограде водитель «Нивы» сбил школьника и сбежал
Три аварии с волгоградскими маршрутками за сутки: пострадали подросток, студентка и женщина
Звезда «Универа» Станислав Ярушин приедет в Волгоградскую область собирать мусор на берегу Дона
Более 400 волгоградских семей стали родителями благодаря ЭКО
Госжилнадзор через суд заставил чиновников признать дом в Волгограде аварийным
Мэрия Волгограда закупает квартиры для переселенцев из аварийного жилья
Мошенники водили бомжей в парикмахерскую, чтобы обмануть банковских работников
«Черные тигры» приглашают волгоградцев на открытую тренировку