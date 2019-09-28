Педагог из Волгограда стала лауреатом конкурса Учитель года -2019

СЕГОДНЯ 22:01 2019-09-28T22:07:05+03:00

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Сегодня вечером, 28 сентября, в Грозном объявили имена 15-ти лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». Пятнадцать лучших учителей в России. И в этом списке наша волгоградка Лариса Арачашвили.

Всего было 85 финалистов конкурса. Испытание «Внеурочное мероприятие», по итогам которого и отбирали лауреатов, учитель русского языка и литературы средней школы № 55 «Долина знаний» Волгограда прошла на «отлично».

- Помимо того, что мы даем детям знания, мы занимаемся их воспитанием. Очень важно, чтобы мы могли правильно давать внеурочные мероприятия, чтобы это были не только классные часы, но и кружковая работа, создание различных объединений и так далее. Мне очень нравится такая логика, я считаю, она самая правильная, - цитируют Ларису Арачашвили в Профсоюзе образования.

Дипломы лауреатам конкурса «Учитель года-2019» вручил лично заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Напомним, Лариса Арачашвили работает в школе «Долина знаний», директором которой является также лауреат конкурса «Учитель года России» Петр Байкалов. Именно он и подтолкнул свою коллегу к участию в конкурсе и активно поддерживает во всем.

А совет молодых педагогов Волгоградской области даже запустил флешмоб в соцсетях с хэштегом #Арачашвили_мы_с_тобой.

ИСТОЧНИК KP.RU