2019-09-28T22:07:05+03:00
Общество

Педагог из Волгограда стала лауреатом конкурса Учитель года -2019

Лариса Арачашвили вошла в число 15-ти лучших учителей России
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото Министерства просвещения РФ.Фото Министерства просвещения РФ.
Изменить размер текста:

Сегодня вечером, 28 сентября, в Грозном объявили имена 15-ти лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». Пятнадцать лучших учителей в России. И в этом списке наша волгоградка Лариса Арачашвили.

Всего было 85 финалистов конкурса. Испытание «Внеурочное мероприятие», по итогам которого и отбирали лауреатов, учитель русского языка и литературы средней школы № 55 «Долина знаний» Волгограда прошла на «отлично».

- Помимо того, что мы даем детям знания, мы занимаемся их воспитанием. Очень важно, чтобы мы могли правильно давать внеурочные мероприятия, чтобы это были не только классные часы, но и кружковая работа, создание различных объединений и так далее. Мне очень нравится такая логика, я считаю, она самая правильная, - цитируют Ларису Арачашвили в Профсоюзе образования.

Дипломы лауреатам конкурса «Учитель года-2019» вручил лично заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Напомним, Лариса Арачашвили работает в школе «Долина знаний», директором которой является также лауреат конкурса «Учитель года России» Петр Байкалов. Именно он и подтолкнул свою коллегу к участию в конкурсе и активно поддерживает во всем.

А совет молодых педагогов Волгоградской области даже запустил флешмоб в соцсетях с хэштегом #Арачашвили_мы_с_тобой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде 370 контрактников получили 2,2 миллиарда на новое жилье
«Проснулись от грохота»: в доме на улице Олимпийской в Волгограде опять рухнула стена
Остановилось сердце за рулем: под Волгоградом разбился пенсионер
Вторым сенатором от Волгоградской области в Совфеде станет Сергей Горняков
В Астрахани психбольной зарезал отца и бабушку
На севере Волгограда завелись серийные грабители цветочных киосков
Новым председателем Волгоградской облдумы станет Александр Блошкин
Розыск: в Волгограде водитель «Нивы» сбил школьника и сбежал
Три аварии с волгоградскими маршрутками за сутки: пострадали подросток, студентка и женщина
Звезда «Универа» Станислав Ярушин приедет в Волгоградскую область собирать мусор на берегу Дона
Более 400 волгоградских семей стали родителями благодаря ЭКО
Госжилнадзор через суд заставил чиновников признать дом в Волгограде аварийным
Мэрия Волгограда закупает квартиры для переселенцев из аварийного жилья
Мошенники водили бомжей в парикмахерскую, чтобы обмануть банковских работников
«Черные тигры» приглашают волгоградцев на открытую тренировку