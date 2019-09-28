2019-09-28T17:00:55+03:00
Политика

В Волгограде 370 контрактников получили 2,2 миллиарда на новое жилье

Только в этом году уже 50 военнослужащих купили себе квартиры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В наше время накопить молодой семье на новое жилье практически невозможно. Поэтому и «вешают» на себя ипотеки. Военнослужащим в этом плане повезло больше. С тех пор, как в Волгограде появилось территориальное отделение ФГКУ «Югрегионжилье» Минобороны России, уже 370 контрактников получили денежные субсидии на покупку жилья. Всего - 2,2 миллиарда рублей.

- Только за первое полугодие 2019-го более 50-ти военнослужащим Волгоградского гарнизона выплачено субсидий на сумму свыше 346 миллионов рублей, - добавляют в пресс-службе ЮВО.

И напоминают, что жилищная субсидия, как способ обеспечения военнослужащих постоянным жильем, была введена в 2014 году. Контрактники получают ее в упрощенном порядке: деньги со спецсчета Минобороны поступают непосредственно на личный счет военнослужащего, что дает возможность самостоятельного выбора жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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