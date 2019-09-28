Остановилось сердце за рулем: под Волгоградом разбился пенсионер

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-28T12:29:43+03:00

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В Новоаннинском районе Волгоградской области разбился насмерть на своем внедорожнике 78-летний мужчина. Разбился, как говорят, на ровном месте. Его машина - «Митсубиси Паджеро Спорт» - на скорости просто влетела в фонарный столб. Водитель скончался до приезда врачей «скорой» помощи, хотя смертельных травм он не получил. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Все дело в том, что у старика остановилось сердце. Причем сердечный приступ случился как раз, когда он был за рулем. Именно это и привело к аварии.

Произошло это утром - в 8.00. Позже появилась информация о том, что погибший - известная в районе личность - председатель местного колхоза-племзавода.

Вечером того же дня во Фроловском районе 31-ллетняя женщина за рулем «Лада 219010» сбила на трассе Р-22 «Каспий» косулю, которая внезапно выскочила на дорогу. Благо удар был не сильным - водитель осталась жива и почти невредима. В больнице ей диагностировали только травму руки.

ИСТОЧНИК KP.RU