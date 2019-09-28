В Астрахани психбольной зарезал отца и бабушку

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-28T11:35:19+03:00

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Эту жуткую историю до сих пор с содроганием вспоминают жители Советского района Астрахани. В одной из квартир многоэтажки 1 марта 2019-го разыгралась страшная драма: внук убил своего отца, а потом и бабушку.

В тот день 39-летний астраханец пришел к родным старикам уже в состоянии агрессии. На замечания пенсионеров еще больше вспылил и схватился за кухонный нож. В порыве неконтролируемого гнева он нанес множество ударов ножом по туловищам и конечностям стариков. 67-летний отец и 86-летняя бабушка скончались от полученных ранений.

Когда мужчина чуть пришел в себя, и осознал содеянное, он попытался покончить с собой. Но не успел. К этому моменту подоспела его сестра: женщина как раз вернулась с работы и не смогла открыть дверь. Подозревая неладное, она вызвала спасателей. Когда она вошла в квартиру, обомлела: на полу лежали окровавленные тела убитых. Спасти их уже не было возможности.

- Мужчину сразу же задержали. Но, как показала судебно психолого-психиатрическая экспертиза, обвиняемый страдает хроническим расстройством психики и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа, - сообщают «КП-Волгоград» результаты расследования в СУ СК по Астраханской области. - Уголовное дело в отношении него направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU