2019-09-28T11:15:03+03:00
Происшествия

На севере Волгограда завелись серийные грабители цветочных киосков

За неделю парни ограбили два павильона
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Присмотритесь, вдруг вы знаете этих бандитов. Сообщите о них в полицию.Присмотритесь, вдруг вы знаете этих бандитов. Сообщите о них в полицию.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За несколько последних дней сентября на севере Волгограда ограбили два цветочных павильона. Грабители воровали деньги по одной и той же схеме, поэтому в полиции предполагают, что преступники действуют сообща. И просят волгогралцев помочь в их розыске.

Оба ограбления произошли в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района: одно 25 сентября, второе - 27-го.

На Спартановке в Волгограде грабят цветочные киоски.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

В среду ночью в павильон «Экспресс букет» по улице Николая Отрады зашел молодой парень, выбрал цветы и, пока продавец упаковывала букет, покупатель осматривал обстановку и глазами искал, где лежат деньги. В какой-то момент он вырвал кошелек и сбежал, похитив 7700 рублей.

В Волгограде грабители "взялись" за цветочные павильоны.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

- Через пару дней - 27 сентября - произошло похожее ограбление. Там же на Спартановке ограбили еще один цветочный павильон. Другой молодой человек открыто похитил около 5 тысяч рублей. Возможно эти парни действуют сообща. Если вам что-либо известно об этих грабителях и их местонахождении, сообщите в дежурную часть Управления МВД России по Волгограду по телефону 93-01-11 или 02, - обращаются за помощью к волгоградцам в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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