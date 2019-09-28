Розыск: в Волгограде водитель «Нивы» сбил школьника и сбежал

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-28T10:03:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Как еще объяснить водителям, чтоб они были аккуратнее на дорогах? Как заставить притормаживать перед «зебрами»? Опять в Волгограде сбили ребенка. И снова на пешеходном переходе. И опять водитель-виновник трусливо сбежал с места ДТП.

Случилось это примерно в 19.30 в Дзержинском районе Волгограда. Водитель на «ниве» темного цвета мчался по улице Землячки в сторону улицы Космонавтов. А 15-летний школьник в это время перебегал дорогу. Да, он был в темной одежде без светоотражающих элементов, но он переходил проезжую часть по «зебре». А водитель поздно затормозил. Итог - мальчишка под колесами.

Но еще страшнее то, что водитель внедорожника даже не оказал ребенку помощь, не поинтересовался, как его самочувствие, не вызвал «скорую» помощь. Он просто сбежал.

- В результате ДТП пешеход доставлен в больницу с ушибами. А водителя объявили в розыск, - сообщают в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU