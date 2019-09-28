2019-09-28T09:49:52+03:00
Происшествия

Три аварии с волгоградскими маршрутками за сутки: пострадали подросток, студентка и женщина

Во всех ДТП виновными оказались водители маршрутных такси
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В последнее время число ДТП с общественным транспортом резко увеличилось. Только за минувшие сутки 27 сентября в Волгоградской области произошло сразу три аварии с участием маршруток. Все три - с пострадавшими, и все - по вине маршрутчиков.

Примерно в 16.50 38-летний водитель маршрутки №159 ехал на своем «Форд Транзит» по улице Приканальная в Волжском и, видимо, отвлекся, как это обычно бывает, и врезался в попутный «Фольксваген Пассат».

- В результате ДТП 52-летняя пассажирка маршрутки обратиласьв травмупнкт, где у нее диагностированы ушибы лица, - сообщают в ГУ МВД по региону.

В 18.30 еще одна маршрутка попала в ДТП. На этот раз «Газель», которая работает в Волгограде по маршруту №36. Двигаясь по улице Базисной водитель так резко затормозил, чтобы избежать столкновения с авто, что в салоне упала 19-летняя девушка. Впоследствии ее госпитализировали в больницу с травмой головы.

Еще через пару часов - в 20.50 - в ДТП с маршруткой пострадал и 17-летний подросток. Мальчишка ехал в микроавтобусе «Луидор 2250». 43-летний водитель на повороте с проспекта Ленина на улицу 39-я Гвардейская не уступил дорогу «Деу Нексии». От резкого удара ребенок в салоне упал.

- Школьника увезли в больницу с травмой головы и ушибами, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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