2019-09-28T09:30:01+03:00
Общество

Звезда «Универа» Станислав Ярушин приедет в Волгоградскую область собирать мусор на берегу Дона

Актер участвует в экомарафоне
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Ярушина.Фото с личной странички Ярушина.
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Прекрасная идея совмещать праздники и сбор мусора добралась в Волгоградскую область. К масштабному экомарафону «Чистые берега Дона», который охватил шесть регионов России, на днях присоединились члены волонтерского отряда «Патриот» Серафимовичского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, вместе сотрудниками природного парка «Усть-Медведицкий». Они очистили от мусора прибрежную полосу Дона в черте города Серафимовича. А 4 октября экомарафон доберется в Иловлинский район

- Здесь будет организована массовая уборка мусора на берегах Дона и праздничная программа с награждением активных участников акции, концертом, проведением викторин и эколотереи. Хедлайнером праздника станет известный российский телеведущий и актер - звезда телесериала «Универ» Станислав Ярушин. Также для подведения итогов марафона из Москвы в наш регион приедут организаторы акции, - сообщают «КП-Волгоград» в облкомприроде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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