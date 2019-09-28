2019-09-28T08:57:55+03:00
Общество

Более 400 волгоградских семей стали родителями благодаря ЭКО

В этом году волгоградкам планируют провести 1180 таких манипуляций
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году уже 900 волгоградок сделали процедуру ЭКО, а значит еще больше малышей смогут появится на свет.В этом году уже 900 волгоградок сделали процедуру ЭКО, а значит еще больше малышей смогут появится на свет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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402 малыша в этом году появились на свет в Волгоградской области благодаря процедуре ЭКО. Простая цифра, за которой стоит огромное счастье счастливых родителей. Лет двадцать назад эти семьи могли только мечтать о ребенке, а сегодня это реальность. И с каждым годом процедура ЭКО становится все доступнее. Так, в этом году в рамках обязательного медицинского страхования планируется провести 1180 манипуляций — более 900 из них уже выполнены. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облздраве.

И напоминают, что в нашем регионе процедура ЭКО проводится в государственных и частных медицинских организациях — клиника № 1 Волгоградского государственного медицинского университета, «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя». За последние четыре года - с 2014 по 2018 годы было выдано 4686 квот на бесплатное ЭКО, с помощью этой технологии на свет появились более двух тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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