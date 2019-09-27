2019-09-27T17:33:41+03:00
Общество

Госжилнадзор через суд заставил чиновников признать дом в Волгограде аварийным

Сотрудники райадминистрации больше года пишут письма жильцам, которые давно покинули многоэтажку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В доме №15 по улице Восстания в Тракторозаводском районе Волгограда напоминает послевоенные руины: в крыше дыры, в стенах трещины, в окнах нет стекол, в комнатах на полу - горя бытового и строительного мусора. Этот дом давно заброшен, все жильцы выехали, так как жить в нем невозможно. Однако, до сих пор эту многоэтажку не признали аварийной. А все из-за чиновников, которые затягивают этот вопрос. Инспекторам из Госжилнадзора пришлось в суде заставлять власть имущих провести обследование дома и признать его наконец-то непригодным для жилья.

Еще в августе 2018-го по обращению одного из жильцов многоэтажки инспекторы Госжилнадзора наведались в дом, посмотрели на этот ужас и составили заключение, которое направили в Тракторозаводскую райадминистрацию для рассмотрения на межведомственной комиссии вопроса об аварийности указанного дома. Но комиссия так и не рассмотрела этот вопрос в положенный по закону срок. Тогда Инспекция обратилась за разрешением вопроса в суд.

Чиновники в суде оправдывались: мол, собственники квартир этого дома не предоставили им необходимые документы, в том числе и заключение специализированной организации об аварийном состоянии дома. Но как их просьбы дойдут до адресатов, если письма направлялись в дом, где никто не живет? На этот вопрос чиновники так и не смогли ответить.

Поэтому суд признал незаконным бездействие межведомственной комиссии по оценке состояния жилых помещений и многоквартирных жилых домов Тракторозаводского района Волгограда. И потребовал в течение 30 дней после вступления в силу решения суда провести оценку вышеуказанного дома и принять по нему решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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