Мэрия Волгограда закупает квартиры для переселенцев из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-27T16:52:14+03:00

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Администрация Волгограда объявила аукционы на покупку квартир для людей, которых переселят из аварийного жилья. Речь идет о жильцах шести многоэтажек в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда. В частности, до конца года планируют расселить дома № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. Всего в этих многоэтажках 86 жилых квартир.

- Владельцы 12 квартир изъявили желание получить денежную компенсацию за свое жилье – с ними муниципалитет заключает соглашения о выкупе. Они также могут участвовать в региональной программе льготной ипотеки. На протяжении 5 лет им будут компенсировать часть процентов по жилищному кредиту - до 15 тысяч рублей в месяц. Размер компенсации определяется ключевой ставкой ЦБ РФ - на данный момент она составляет 7%, - поясняют в мэрии Волгограда.

Остальным семьям выдадут новые квартиры.

- Всего предстоит купить 33 - однокомнатных, 33 – двухкомнатных, а также 8 - трехкомнатных квартир. Причем все эти квартиры должны быть в домах, построенных не позднее 2009 года или в новостройках, и все должны быть в Волгограде, - отмечают в администрации города.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение, по которому госкорпорация выделит региону почти 1,5 миллиарда рублей для реализации программы переселения из аварийного жилья. Всего в области предстоит расселить 318 многоквартирных домов, в которых проживают около 10 тысяч человек. Так, в самом Волгограде до 1 сентября 2025 года расселению подлежит 251 многоквартирный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU