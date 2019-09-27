Мошенники водили бомжей в парикмахерскую, чтобы обмануть банковских работников

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-27T17:39:10+03:00

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Шесть жителей Волгограда оказались в суде на скамье подсудимых за мошенничество. Им грозят крупные тюремные сроки за аферу на 15 миллионов рублей.

56-летний мужчина нашел себе помощников: двух женщин и троих мужчин. Все вшестером они решили заработать на асоциальных товарищах. Они находили людей, которые за 10 тысяч рублей готовы были взять на себя кредит. Когда человек давал согласие, они отводили его в парикмахерскую, отмывали, находили костюм и отводили в банк. Сотрудники финансовых учреждений принимали бомжей за хороших клиентов. В поддельных документах о зарплате стояли кругленькие суммы. Незадолго до этого аферисты через «Авито» подыскивали недорогие участки земли с ветхими домиками или без них. В банк же представляли их как элитные участки с дорогими домами. В итоге безработные люди получали миллионные кредиты. Продавцам перечислялась вся сумма, а разница между реальной стоимостью и заявленной в банк, отдавалась мошенникам. Таким образом, шесть человек обманули финансистов на 15 миллионов рублей.

Сейчас следователи выясняют, каким образом в банке, где серьезная служба безопасности, верили поддельным документам и заключениям оценщиков.

Всего финансовые организации выдали кредиты шестерым асоциальным волгоградцам, в стадии рассмотрения находились еще три заявки.

Банду раскрыли сотрудники УБЭП. Расследованием занимались следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В отношении шестерых членов банды возбудили уголовные дела по трем статьям за мошенничество. Им грозит реальное лишение свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU