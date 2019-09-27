2019-09-27T16:14:44+03:00
Спорт

«Черные тигры» приглашают волгоградцев на открытую тренировку

Родители смогут увидеть, что такое тхэквондо и записать своего ребенка на занятия
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из группы ВК с первой открытой тренировки по тхэквондо.Фото из группы ВК с первой открытой тренировки по тхэквондо.
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Каждый год, уже по доброй традиции волгоградская Школа единоборств «Black Tigers» (что означает в переводе «черные тигры») проводит большую открытую тренировку. Это не просто красиво - когда сотни детей в едином такте выполняют отточенные движения, но и полезно - тренера в ходе выступлений передадут все новшества и знания, которые получили в Москве на семинаре у GM BOS (9дан). Кроме того, после тренировки состоится первое в этом учебном году родительское собрание.

- В программе мероприятия: тренировки малышей, школьников, родительское собрание, мастер-классы, возможность записать ребенка на занятия, - рассказывает организатор открытой тренировки и директор спортшколы №15 Иван Селезнев.

Кстати, тренировки абсолютно бесплатные и очень интересные!

Когда: 29 сентября.

Для детей детсадовского возраста: с 16:00-17:00 - тренировка, 17:00-17:30 - родительское собрание.

Для школьников - с 18:00 - 19:00 - тренировка, в 19:00 - родительское собрание.

Где: гандбольный манеж (Волгоград, улица Новороссийская,2)

Уделите время своему ребёнку, поверьте для него это очень важно и нужно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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