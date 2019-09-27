2019-09-27T15:39:59+03:00
Общество

В Волгоград чаще всего ездят туристы из Беларуси и Казахстана

А волгоградцы предпочитают отдых на курортах Краснодарского края
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из зарубежных гостей в Волгоград чаще всего едут из Германии, Китая и Египта.Из зарубежных гостей в Волгоград чаще всего едут из Германии, Китая и Египта.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Сегодня, 27 сентября, весь мир отмечает День туризма. К этой дате специалисты Волгоградстата подготовили интересные данные о том, как обстоят дела с туризмом в Волгоградской области. Если вкратце - средненько: лучше, чем в Калмыкии, но далеко до Краснодара. Зато у нас больше всего парков в ЮФО, самые дешевые рестораны и доступное такси.

Спасибо Чемпионату мира по футболу, к 2018-му году в Волгоградской области стало значительно лучше с гостиницами и общепитом.

- В регионе действует 2,6 тысяч объектов общественного питания (данные на конец 2018 года), причём цены в них весьма демократичные: обеды в столовой, кафе или закусочной Волгоградской области - одни из самых недорогих в ЮФО (дешевле – только в Севастополе и Астраханской области), а обеды в ресторане – самые бюджетные в округе, - уверяют в Волгоградстате.

В волгоградских гостиницах 2016-м году побывало 585 тысяч человек, а в 2018 году - уже 720 тысяч. И заработали наши владельцы отелей в 2018 году 3,1 миллиарда рублей.

- Чаще всего в Волгоградскую область едут из стран СНГ. Больше всего из Республики Беларусь, Республики Казахстан и Армении. А из дальнего зарубежья - из Германии, Китая и Египта, - отмечают сотрудники ведомства.

Волгоградцы тоже стали больше путешествовать. Из стран зарубежья чаще всего выбирают Турцию, Грецию, Таиланд, ОАЭ, Италию, Абхазию, Чехию, Кипр, Тунис и Испанию.

А вот Крым волгоградцы почему-то не любят, предпочитая курорты Краснодарского края (39,1% туристов, путешествующих по России, едут именно туда). Далее по популярности у земляков - Республика Татарстан (9,0%), Ставропольский край (8,0%), Санкт-Петербург (3,8%) и только на пятом месте Крым (3,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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