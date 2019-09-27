2019-09-27T15:22:14+03:00
Общество

Школьница из станицы или танцовщица из Волгограда: кто попадет в следующий тур шоу "ТАНЦЫ"

Телезрители увидят номера в стиле контемпорари и джаз-фанк
Екатерина МАЛИНИНА
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Анастасия Терехова занимается танцами 4 года. Фото: ТНТАнастасия Терехова занимается танцами 4 года. Фото: ТНТ
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Шоу ТАНЦЫ на ТНТ заслужило отличную репутацию танцоров со всей страны. В кастинге всегда участвуют сотни танцоров и только самые яркие и лучшие попадают в «телевизор». На этот раз отбор прошли две девчонки из Волгоградской области.

Юлии Китик – 17 лет. она живет в станице Клетской. девушка увлекается современной хореографией, хип-хопом, джаз-фанком. Причем тренироваться приходится в обычном спортзале на матах – в станице нет оборудованного для занятий танцами помещения.

Анастасии Тереховой – 19 лет. Волгоградка занимается хореографией уже четыре года. Прошла много стилей, но на кастинге решила выступить с контемпорари, это направление стало ей близко два года назад.

Отбор, который проходил в Казани, по-настоящему впечатлил волгоградок

«ТАНЦЫ» – это суперпроект для всех танцоров России и зарубежья, он помогает танцовщикам развиваться. Желаю каждому здесь побывать и ощутить все на себе, - говорит Анастасия Терехова.

Юлия Китик занимается на матах вместо танцевального зала.

Юлия Китик занимается на матах вместо танцевального зала.

Отборочный тур проходил еще летом. Выступления волгоградок покажут в эту субботу 28 сентября в 22-00 на ТНТ. будем болеть за девчонок и надеемся увидеть их в командах наставников: Мигеля, Татьяны Денисовой и Егора Дружинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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