2019-09-27T14:12:08+03:00
Общество

УФАС требует от ювелирного магазина прекратить заниматься «ликвидацией»

Фирма вводит в заблуждение клиентов
Екатерина МАЛИНИНА
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Компания предлагала удивительные скидки.Компания предлагала удивительные скидки.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Оказывается, не только российские звезды отправляются по несколько раз в прощальные турне, тем самым пытаясь собрать полные залы. Такой же метод решили использовать и маркетологи сети ювелирных магазинов (Та самая, которая любит разговаривать по телефону голосами российских звезд). Они еще весной объявили о ликвидации торговых точек и снижении в связи с этим цен. Многие волгоградцы отреагировали на новость и решили закупить недорогие сережки, кулоны и подвески. Но этой осенью от тойже самой компании пришло снова сообщение – опять о закрытии. Несколько волгоградцев написали заявление в УФАС с просьбой разобраться в ситуации. Ведь получается, что фирма намерено вводит клиентов в заблуждение.

Специалисты ведомства выяснили, что ювелирный магазин не собирался закрываться. По крайней мере, договоры аренды в Торговых Центрах никто не прекращал. Кстати, владельцы одного из ТЦ даже потребовали прекратить недостоверную рекламу, но руководство известной ювелирной сети проигнорировало этурекомендацию.

Антимонопольщики нашли в действиях ювелиров признаки недобросоветсной конкуренции.

Интересно, что за последние 3 года это уже далеко не первый случай, так называемой, полной «ликвидации» сети «Sunlight». Речь со всей очевидностью идет просто о маркетинговой акции, призванной создать ажиотажный спрос со стороны потребителей путем манипулирования их поведением. По всей видимости, данная компания не очень-то дорожит своей деловой репутацией, - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко.

Компании выдали предупреждение об устранении правонарушения. Так что в ближайшее время с баннеров, из телевизоров и соцсетей должна исчезнуть ее недобросовестная реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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