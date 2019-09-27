2019-09-27T15:20:47+03:00
Происшествия

Волжанка ударила мужа ножом, когда он обматерил ребенка

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина ударила супруга ножом.Женщина ударила супруга ножом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Преступлением закончился скандал в одной из семей Волжского. 39-летний мужчина после очередной проказы сына очень на него разозлился. Мужчина набросился на отпрыска. Он наорал и обматерил ребенка. Не исключено, что дело бы дошло до рукоприкладства, но в дело вмешалась жена. 50-летняя женщина потребовала от гражданского супруга не трогать мальчика. В ответ волжанин ударил ее кулаком. Супруга не выдержала и схватилась за нож. Она ударила его ножом.

Когда поняла, что натворила, вызвала «скорую» и уже медики сообщили о преступлении в полиции.

В отношении волжанки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 11 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Но скорее всего, в данном случае могут принять во внимание обстоятельства преступления и смягчить наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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